Facebook旗下的即時通訊App「WhatsApp」先前修改用戶條款與隱私政策，指名將與Facebook共享資料，讓不少使用者感到不滿。針對這項改動，WhatsApp傳播總監（Communication Director）Sravanthi Dev接受了外媒專訪，更詳細的分享了本次改動的原因與影響內容。

根據專訪內容，Sravanthi Dev指出，本次WhatsApp修改用戶政策以及隱私政策，主要是因為一些大型機構，例如航空公司、財務機構、醫療機構等要使用WhatsApp的Business API。而因為這項需求，上述機構需要使用到Facebook的後台以及伺服器等設備來儲存用戶與機構之間的交談訊息。而用戶可以放心的是，這也不代表WhatsApp取得了這些資料，或是Facebook可以存取到這些資訊。

根據WhatsApp向用戶發出的最新通知，他們修改了使用條款與隱私政策，並指出用戶若不同意在2月8日後使用的權限可能會受到影響。據了解，所有WhatsApp用戶，唯有兩類用戶可以在本次新的使用政策與隱私政策下得到豁免，就是歐盟與英國的用戶，以及部分2016年9月前註冊的用戶。

在2016年9月前註冊的用戶，或是他們在2016 年 8 月時曾經選擇不與Facebook分享個人資料，本次更動的隱私策略也對他們沒有影響。這是因為在2016年8月WhatsApp也曾修改過用戶條款，但是當時提供用戶可以選擇不參與（不與Facebook共享資料），而Facebook將會維持當時的承諾，讓當時選擇不參與的用戶能夠不受影響。使用者可以透過「設定>帳號>要求帳號資訊」的路徑索取用戶報告，一般在3天內可以收到，就可瞭解到自己是否在當初選擇了不要參與跟Facebook分享資料的計畫。

而若非上述兩類可以在本次用戶條款與隱私政策中可獲得豁免的用戶，若不同意本次修改後的新條款，在2月8日之後僅能收到訊息的通知以及語音電話的通知，但是無法看到訊息內容，也無法發送訊息，也不能向其他用戶發送語音通話的需求。

(科技)