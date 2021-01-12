45歲諶姓男子今（12日）上午8時許，搭乘胞弟駕駛的汽車要從萬里區住處前往金山上班，途中諶男突然感到身體不適，他不斷狂搖胞弟的手後昏厥，胞弟緊急將他送去萬里消防分隊求助，改送往基隆長庚醫院急救仍宣告不治，詳細死因待檢警進一步釐清。

據悉，諶男有心臟相關病史裝有支架，胞弟察覺有異緊急將他送去消防分隊，消防人員立刻實施2次電擊，改送往基隆長庚醫院急救，急救後仍宣告不治，警方初步研判諶男無明顯外傷，正進一步調查確切死因。

(中時 )