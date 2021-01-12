上班途中昏厥 男子送醫搶救無效 12:072021/01/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 45歲諶姓男子經搶救後不治，詳細死因待檢警進一步釐清。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 45歲諶姓男子今（12日）上午8時許，搭乘胞弟駕駛的汽車要從萬里區住處前往金山上班，途中諶男突然感到身體不適，他不斷狂搖胞弟的手後昏厥，胞弟緊急將他送去萬里消防分隊求助，改送往基隆長庚醫院急救仍宣告不治，詳細死因待檢警進一步釐清。 據悉，諶男有心臟相關病史裝有支架，胞弟察覺有異緊急將他送去消防分隊，消防人員立刻實施2次電擊，改送往基隆長庚醫院急救，急救後仍宣告不治，警方初步研判諶男無明顯外傷，正進一步調查確切死因。 自摔遭3車連撞 男騎士不治 川普將露面 仍無下台打算 (中時 ) #胞弟 #急救 #緊急 #將他 #消防分隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 登大凍山突倒地不起 男子送醫不治 15:272021/01/11 社會 裴洛西下通牒 不罷免就彈劾 04:102021/01/12 國際大事 北部某醫院傳感染事件 院內最新狀況曝光 10:372021/01/12 生活 花蓮又一樁 天冷心痛警倒地急救 04:102021/01/12 地方新聞 才剛透口氣 警報又響起 04:102021/01/12 焦點要聞 清晨恐怖3連撞車禍 年輕保全遭輾慘死車底 15:562021/01/11 社會 新冠後 中國成「孤家寡人」 臺灣尋求與國際社會合作 08:302021/01/12 兩岸 國台辦批台美勾連 將強力反制 04:102021/01/12 焦點要聞 北部某醫院傳爆發緊急狀況 疑有醫師染疫 08:072021/01/12 生活 家樂福內飆童車、爽睡米袋 屁孩急道歉：被有心人放大 10:242021/01/12 生活 孫悟空（中） 04:102021/01/12 藝文副刊 社會熱門新聞 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 85歲退役中將羅文山 吞近千萬政治獻金二審判2年 - 社會 台苯高雄廠火星引燃沼氣火警 2員工燒燙傷送醫 - 社會 女高中生淪性玩具悲寫日記 工友爽啪9次因這關鍵免坐牢 - 社會 警界高層地震 劉柏良傳提前退休 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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