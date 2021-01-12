高雄一名男子阿志（化名）遭解雇，懷疑與兩名同事有關，越想心情越不美麗，竟然冒用女同事A的公司信箱帳號，寫信給女同事B女兒的校長，假裝好意提醒女學生從疫情重災區義大利返國，勸導居家隔離，害學校一度陷入恐慌。阿志遭告後各賠2名前同事2萬元和解，高雄地院依違反個資法將他判刑3月，得易科罰金9萬元、緩刑3年，可上訴。

根據判決書，阿志2018年10月間被解僱，他懷疑是2名女同事害的，存心報復。因曾幫女同事B繳費，得知她女兒就讀高中、班級等資訊，去年5月遂冒用女同事A的公司信箱帳號，寫信給女同事B女兒的校長，表示「貴校有位XXX同學…聽說之前從義大利回來」、「是否可以請校方私下了解一下，是否屬實？如果真的是，煩請勸導該生自行居家隔離14天」等語。

校長接到訊息後，展開相關調查程序，學校一度陷入新冠肺炎疫情疑雲中，女學生也因此遭到誤解及質疑。最後學校明察秋毫，發現女學生4、5月間並無請假紀錄，並向女同事A查證，才察覺帳號遭盜用，報警處理。

警方透過IP查獲阿志涉案，他坦承犯案，向兩名前同事道歉並各賠2萬元和解。高雄地院法官依成年人故意對少年利用個人資料罪，判刑3月、得易科罰金，審酌被告沒有前科，宣告緩刑2年。可上訴。

(中時新聞網)