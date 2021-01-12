《國際橋牌社》是台灣灣第一部政治劇集，改編自1990-1994年間台灣的政治局勢，描述解嚴後主要政治勢力之間的鬥爭，以及推動民主化的過程，第一季獲得好評後，第二季已正式開拍。桃員市議員簡智翔受邀飾演海龍連長的角色，不畏寒流來襲，在7度的低溫下打赤膊上陣，讓現場工作人員大飽眼福，他也笑說，禦寒方式就是做300下伏地挺身。

國際橋牌社第2季首場兵棋推演戲碼，邀請民進黨立委蔡適應、簡智翔與12名當時曾在部隊服役的職業軍官，真實還原1996年台海危機臨戰時的兵棋推演。當時蔡適應擔任陸軍工六火箭部隊的基層軍官、前送部隊至金門增援的任務，他說，當年大家士氣很高，面對敵人沒有人會投降的。

《國際橋牌社2》找來民進黨立委蔡適應（右）、桃員市議員簡智翔，還原1996年台海危機臨戰時的兵棋推演戲碼。（圖／摘自國際橋牌社臉書）

身材壯碩的簡智翔演起海龍少校有模有樣，拍攝當天剛好寒流來襲，氣溫只有7度，他仍敬業打赤膊上陣，還在拍攝前不停的伏地挺身，希望能在鏡頭前維持最完美的體態。

第一次參與戲劇演出，簡智翔在臉書透露，雖然台詞不長但還是有點緊張，也分享心得，「演好一場戲很難，拍好一場戲更難」，場內的每一個工作人員和場景都是荷包在燒錢，認為台灣需要一個影城來支持台灣戲劇場地的供給，並笑說「在7度時最好的禦寒方式就是做300下的伏地挺身」。

網友看了簡智翔的精壯身材後表示，如果台灣軍人都這麼壯，應該沒有人不會尊重軍人了吧，直呼超壯、超帥，「一出道就露點！猛」「那個真的是議員本人嗎？有用替身嗎」「台灣最壯的議員是你？」也有人開玩笑說「沒在管台詞唸得多好，只著重在身材本人」。

先預告 #明天就是時代力量第三屆決策委員投票 智翔也參與此次選舉，上禮拜五也跟 #29號的邱顯智委員 以及 #22號的曾威凱律師 提出了一些見解和未來規劃。 也請大家繼續支持17號的智翔成為決策委員！ 接下來跟大家聊聊，智翔禮拜六應... 由桃園市議員 簡智翔發佈於 2021年1月11日 星期一

(中時新聞網)