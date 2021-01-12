根據美國媒體報導指出，由於確診新冠肺炎的球員愈來愈多，NBA聯盟正在考慮停賽7-14天。

NBA聯盟目前正處在一段非常艱困的時期，多支球隊因為球員傷病、確診新冠患者後引發的隔離，導致不少球隊出現兵源短缺，甚至出賽球員不足的窘境，繼昨日熱火與塞爾提克之戰被迫延期後，聯盟今天又宣布鵜鶘與獨行俠、明日公牛與塞爾提克這兩場比賽也都延後，NBA聯盟不得不開始重視這個問題。

據報導，NBA聯盟已經召開了一次特別董事會會議，球隊總經理們也召開電話會議，商討應對新冠疫情各項事宜。由於確診病例不斷增加，NBA考慮停賽7-14天時間，雖然聯盟希望避免再次停賽，但是這已經是避不開的話題了。

不過，儘管問題不斷，但NBA仍堅持在新冠病毒大流行期間繼續打球。NBA發言人巴斯強調，「我們預計本賽季還會有比賽延期，但現在並沒有暫停整個賽季的打算，我們會繼續聽從醫療專家和健康安全協議的指導做出應變。」

(中時 )