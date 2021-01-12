台灣傳出本土病例再現，再加上短線跌深，防疫概念股多頭重啟攻勢，口罩族群的美德醫-DR(9103)、康那香(9919)及恆大(1325)全數鎖在漲停板；檢測族群的亞諾法(4133)飆漲9%、寶齡富錦(1760)、台康生技(6589)紛紛跟進大漲，成為盤面上的熱門焦點。

北部某間專門收治新冠肺炎的大型醫院，昨晚爆出疑似感染管控不當，緊急通知當地消防局「全院無法收治病患」，並通知切勿再將病患再送過來，甚至傳出疑似醫師染疫，對此，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，只要有確診者都會公布，不會掩蓋，將於今日記者會說明。

口罩族群受惠疫情市場需求熱度強，2020年營收皆繳出成長佳績，南六(6504)2020年營收93.71億元，年增43.14%，今日股價開高後，一度奔至187元，大漲7%以上；康那香2020年營收50.87億元，年增25.41%，今日股價開高後，鎖在漲停板32.45元。恆大2020年營收40.57億，年增424.97%，盤中鎖在漲停板88.8元處。

(時報資訊)