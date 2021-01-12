【現場直播】兩蔣財產遭沒收充公 後代蔣萬安出面討公道

國民黨立委蔣萬安近日提案修法，主張政府應返還不法取得人民財產，適用範圍自1945年至1992年，等同涵蓋兩蔣時代，引發藍營內部討論。綠委鍾佳濱表示，國民黨主席江啟臣也該將黨產會相關訴訟撤回，綠委何志偉說，希望蔣萬安能發揮號召力，感召國民黨附隨組織一起面對過去。

鍾佳濱表示，蔣萬安要選台北市長，所以為轉型正義表態，既然如此，江啟臣也該為過去藍營杯葛《不當黨產處理條例》審查的行為道歉，與國家的相關訴訟也應撤回。

鍾佳濱指出，過去台灣歷經日治時期和國民黨統治時期，人民財產受國家侵占所在多有，包括《228補償條例》及蔣萬安的提案等等在內，這都有助民間對轉型正義的期待。

鍾佳濱說，綠營執政後，提出包括《不當黨產處理條例》等等在內的轉型正義法案，卻被國民黨批評不公，如今蔣萬安肯面對，對藍營而言也算是跨出一步。

何志偉表示，期待且認同過去威權統治下造成人民損害的部分當然應該還給民眾，既然蔣萬安願意參酌《促進轉型正義條例》，也希望蔣萬安發揮他的血緣及高人氣，感召藍營附隨組織一起面對歷史。

(中時 )