(15:30更新)
北部某醫院疑似院內感染，大江購物中心、IKEA桃園店今早都緊急宣布暫停營業，台茂購物中心也於中午宣布為配合消毒作業下午兩點暫停營業，另外，全聯福利中心蘆竹大竹店也隨之公布下午開始停止營業，桃國際路上的星巴克和振宇五金行下午也暫停營業消毒。
北部某醫院1名男性住院醫師（案838）因插管不幸染疫，還傳染給同院的護理師女友（案839），回溯男醫師足跡在8日至9日曾赴桃園區國際路上的星巴克和振宇五金行，咖啡廳和五金行12日全面關門消毒。
星巴克近中午即在得來速快速通道前貼上暫停營運資訊，阻擋消費者進入，讓附近不少上班族撲空。振宇五金行也暫停營業，業者指出昨晚就接獲衛生單位通知消毒，今日暫停營業，明天目前還未決定是否繼續營業。
全聯福利中心蘆竹大竹店表示，因門市需進行盤點作業，以及全面消毒，目前暫不開放，但明天就會恢復正常營業。
大江購物中心上午宣布暫停營業一天後，IKIA桃園店也貼出「消毒作業，暫停營業」公告，已於上午11點提早打烊。
另外，台茂購物中心少早也在官方網站釋出，為配合桃園市衛生局防疫措施，實施館內全面消毒作業而下午2點開始停業的訊息。賣場大動作宣布暫停營業，引起網友質疑是否與北部醫院案例有關，紛紛留言「怎麼這麼突然」、「太突然了」、「案情不單純，連大江也是」。
對此，大江購物中心表示，為配合年度設備維護及聯合稽查，同時進行年關前衛生消毒作業所以暫停營業一天。對於外傳疑似新冠確診者曾經造訪，大江則表示尚未接獲相關資訊。IKEA桃園店則在官方臉書貼出公告，指因應店內消毒作業所以暫停營業，網友也紛紛留言回應，覺得「案情並不單純」，也表示最近還是不要去人多的地方比較安全。
(中時 )
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