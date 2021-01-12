全聯蘆竹大竹店因門市盤點、消毒暫停營業。（姜霏攝）

店家表示明天將會恢復營業。（姜霏攝）

(15:30更新)

北部某醫院疑似院內感染，大江購物中心、IKEA桃園店今早都緊急宣布暫停營業，台茂購物中心也於中午宣布為配合消毒作業下午兩點暫停營業，另外，全聯福利中心蘆竹大竹店也隨之公布下午開始停止營業，桃國際路上的星巴克和振宇五金行下午也暫停營業消毒。

北部某醫院1名男性住院醫師（案838）因插管不幸染疫，還傳染給同院的護理師女友（案839），回溯男醫師足跡在8日至9日曾赴桃園區國際路上的星巴克和振宇五金行，咖啡廳和五金行12日全面關門消毒。

星巴克近中午即在得來速快速通道前貼上暫停營運資訊，阻擋消費者進入，讓附近不少上班族撲空。振宇五金行也暫停營業，業者指出昨晚就接獲衛生單位通知消毒，今日暫停營業，明天目前還未決定是否繼續營業。

北部醫院傳感染，桃園賣場停業消毒。圖為IKEA宜家家居桃園店。(圖/截自Google地圖)

IKEA桃園店12日上午緊急宣布暫停營業一天。(截自IKEA桃園店臉書)

全聯福利中心蘆竹大竹店表示，因門市需進行盤點作業，以及全面消毒，目前暫不開放，但明天就會恢復正常營業。

台茂購物中心稍早臨時宣布，為配合消毒作業今日營業至下午14時。（圖／記者姜霏攝影）

大江購物中心上午宣布暫停營業一天後，IKIA桃園店也貼出「消毒作業，暫停營業」公告，已於上午11點提早打烊。

圖為大江購物中心。(龍益雲攝)

大江購物中心、IKEA桃園店宣布暫停營業一天 民眾人心惶惶。(大江購物中心提供／呂筱蟬桃園傳真)

另外，台茂購物中心少早也在官方網站釋出，為配合桃園市衛生局防疫措施，實施館內全面消毒作業而下午2點開始停業的訊息。賣場大動作宣布暫停營業，引起網友質疑是否與北部醫院案例有關，紛紛留言「怎麼這麼突然」、「太突然了」、「案情不單純，連大江也是」。

對此，大江購物中心表示，為配合年度設備維護及聯合稽查，同時進行年關前衛生消毒作業所以暫停營業一天。對於外傳疑似新冠確診者曾經造訪，大江則表示尚未接獲相關資訊。IKEA桃園店則在官方臉書貼出公告，指因應店內消毒作業所以暫停營業，網友也紛紛留言回應，覺得「案情並不單純」，也表示最近還是不要去人多的地方比較安全。

(中時 )