新北市自2021年起為細懸浮微粒二級防制區，成為符合空氣品質標準之區域，已提前完成階段性目標。（新北市環保局提供）

新北市自2021年起為細懸浮微粒二級防制區，成為符合空氣品質標準之區域，已提前完成階段性目標。（新北市環保局提供）

依據行政院環保署最新公布的「直轄市、縣（市）各級空氣汙染防制區」，新北市細懸浮微粒（PM2.5）3年年平均值濃度亦已低於國家標準15 µg／m3，24小時平均值低於35 µg／m3，自2021年起為細懸浮微粒二級防制區，成為符合空氣品質標準之區域，已提前完成階段性目標。

環保局表示，市長侯友宜於2019年宣示打造新北市為無煤城市之目標，新北市於2019年並完成「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及規劃111年完成「燃煤汽電共生機組退場」等3項關鍵政策，預計使新北市自2023年起成為無煤城市，達成符合國家標準的細懸浮微粒二級防制區。

將以2023年達美國細懸浮微粒空氣品質標準12 µg／m3為下階段目標，持續努力推動各項空氣汙染管制工作。

現經市府各局處跨領域合作推動，及各企業配合空氣汙染物減量工作下，細懸浮微粒年平均濃度從2014年的22.3 µg／m3，降至2020年的12.8 µg／m3，降幅為42.6％，並經環保署於2020年12月29日公告新北市自2021年起細懸浮微粒由三級防制區提升至二級防制區，新北市已提前2年達成空氣品質目標。

環保局說明，新北市近年在固定汙染源之空氣汙染管制策略包括，燃煤鍋爐退場、瀝青業燃料油改氣及排放數據自動傳輸、電廠加嚴排放標準，並已完成3座燃煤汽電共生機組退場工作；在移動汙染源管制面向，持續推動高汙染車輛攔查及攔檢、推動三期柴油車加裝濾煙器或調修燃油系統、鼓勵老舊燃油機車換購或新購電動車並予以補助，2020年已完成淘汰10萬輛1至4期機車，及汰換1055輛1至3期柴油車，同時為減少民眾通勤時之汙染暴露。

與交通局、經發局合作推動綠色運具環境優化工作，統計2020年新北市電動機車新增設籍數計1萬6246輛為全國第一；而在逸散汙染源管制面向，除已建立之營建雲管制系統，聯結工務局、水利局進行工程跨域汙染管理外，另全國首創智能工地，由以往的被動陳情改成主動改善之管理方式，更有效執行汙染稽查工作；同時運用空拍及衛星影像執行裸露地管理；此外，針對特定餐飲業進行油煙輔導改善，陳情案件數降幅達88％。

環保局表示，新北市將持續推動及落實各項空氣汙染防制工作，包括2022年完成最後一座燃煤汽電共生機組退場、台北港區粒狀物加嚴管制、持續推動汰換老舊車輛、搭配空品微型感測器科技執法、推動工地智能化管理以及加強餐飲業管理等措施，期望能於2023年達成美國細懸浮微粒空氣品質標準12 µg／m3，使空氣更清新，守護市民健康與良好生活環境。

(中時 )