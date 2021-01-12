日前國家通訊委員會（NCC）發出新聞稿，指出因刑事警察局提供情資，發現台灣大哥大自有品牌手機AMAZING A32特定版本，遭植入惡意程式一事，恐讓消費者成為詐騙公司人頭帳戶，引起軒然大波。台灣大哥大今日指出，目前已協助超過千名用戶進行軟體升級或引用其他方案，並持續鼓勵用戶可以前往就近門市獲得相關協助。

台灣大今日再度發出聲明，表明將積極處理「Amazing A32」手機資安防護強化工作。自1月6日宣布召回手機進行軟體升級後，截至1月10日止，已新增協助1,034名用戶進行軟體升級及其他方案，並有83名用戶完成新機換購。為保障使用權益，持續提醒用戶就近前往台灣大哥大直營與加盟門市更新手機系統程式，屆時將可由專人提供協助。

台灣大指出，他們深切了解，因使用此款手機成為詐領遊戲點數人頭帳戶而遭警方調查，為用戶帶來極大的不安與困擾，為此深表歉意，並承諾提供必要之法律協助。「Amazing A32」手機用戶若接獲警方傳喚，請以手機直撥188或撥打0809-000-852（免付費專線）/ 02-66062999，按選項5，與台灣大客服人員聯繫，台灣大將協助用戶備妥相關聲明與文件，並代表與警方溝通，以免除用戶奔波勞頓。如依照法定程序仍有傳喚至警局說明之必要，台灣大也願意指派律師陪同前往，全力提供協助。同時，因本次事件而前往警局說明的「Amazing A32」手機用戶，台灣大也將提供用戶來回車資與請假期間薪資損失補償，若遇特殊狀況，也將由客服人員協助專案處理。

台灣大指出，保障產品安全與服務品質是公司奉行的信念，對於此款手機給用戶帶來困擾，再次表達歉意，並承諾將以積極負責的態度，妥善處理後續事宜。

(科技)