從事外送工作的林志松，在去年時為了工作所需，在電商平台上購買一隻1380元台灣大哥大推出的A32手機，但使用不到2個月就無法再使用，未料之後卻三度接獲警方通知，指出他涉及詐欺案件，甚至要將他移送法辦。

NCC日前指出，AMAZING A32手機遭植入惡意程式，讓不知情的手機使用者成了詐騙集團的人頭；據統計，「Amazing A32」包括使用中、尚未售出、已淘汰或未使用者，共有9萬多支；而截至2020年12月20日止，使用該款手機的台灣大哥大用戶約7600人。

從事外送工作的林志松，在電商平台上購買一隻1380元台灣大哥大推出的A32手機，未料之後卻三度接獲警方通知，指出他涉及詐欺案件。（林志松提供／林良齊台北傳真）

從事外送工作的林志松，在電商平台上購買一隻1380元台灣大哥大推出的A32手機，未料之後卻三度接獲警方通知，指出他涉及詐欺案件。（林志松提供／林良齊台北傳真）

林志松表示，去年8月間因外送工作所需從電商平台上購買此手機，期間曾收到不知名的簡訊，但未曾理會，該手機使用約2個月後，便在10月初無法開機，沒想到10月中後陸續接到台中市警局、台北市警局通知書，通知他涉及詐欺。

林志松說，因而向台灣大哥大、電商平台反映，但僅回覆可以至該公司營業處升級，而因為他使用的門號不是台灣大哥大，至今未收到回收通知。

消基會董事長黃怡騰說，依消保法規定，企業經營者應確保該商品符合合理期待的安全性，否則恐有過失瑕疵責任，目前台灣大哥大一再以偵查不公開拒絕公開相關資料；消基會說，依個資法規定，如果消費者難以證明損害，業者應該賠償每個消費者500以上2萬元以下的非財產上損害賠償，方為正理；絕非業者片面宣布：民眾改辦其他手機方案可折抵1千元，並額外提供帳單金額折抵1千元方案。

消基會資通訊召集人、資策會資安所所長毛敬豪指出，目前手機App並非強制檢驗對象，呼籲主管機關應當儘速檢討加強資安管理的強度，確保5G時代消費者電信消費的品質保障。

(中時 )