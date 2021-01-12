微星最新搭載第11代Intel Core處理器的500系列主機板正式亮相，除全面支援Lightning Gen 4 PCIe，可提供高達64 GB/s頻寬，四大產品系列除PRO系列外，MSI MEG、MPG、MAG，並分別針對重度及一般玩家優化效能，全面新品預計將於1月27日正式首發。

MSI四系列含括Z590、B560及H510等三款晶片平台、共多達30規型號的主板新品，在音效解決方案上全面導入Audio Boost 5與Sound Tune降噪技術，讓音效性能有明顯的升級感外，另採用的音頻解碼器系列，與Z590遊戲主板連動整合，可以放大音效並具有更好的遊戲體驗。

此外，同時為進一步提升讓消費者更好的使用體驗，MSI獨家軟體技術Dragon Center已全面更新為MSI Center，具有全新的UI設計和完整的功能，可幫助玩家更容易進行超頻，並與RGB同步連動功能外，新的音效解決方案Sound Tune降噪技術也同步導入MSI Center中，只需一鍵點擊即可輕鬆完成設定。

在無線網路技術上，Z590 WIFI主板並搭載最新WIFI 6E，與WIFI 6相比更可達到6GHz。

其中，即將於1月14日微星CES線上發表會中現身的MEG系列裡，以強大規格登場的MEG Z590 GODLIKE將配置包括10GSuper LAN和Audio Boost 5 HD。同時為了更好的散熱效果，MEG Z590 GODLIKE並加附了鰭片式散熱設計和Frozr散熱技術。

MEG Z590 ACE主板則同步在PCB背面搭載鋁合金背板、以延伸散熱面積，而備受玩家青睞的MEG Z590 UNIFY和MEG Z590I UNIFY無光害系列，此回也將出現在Z590系列主板產品線中。

在MPG系列部分，除了MPG Z590 GAMING CARBON WIFI系列，MPG Z590 GAMING FORCE、MPG Z590 GAMING EDGE WIFI，和MPG Z590 GAMING PLUS等型號新品，也將以時髦外型、及皆配置有M.2 Shield Frozr和K7導熱墊等規格登場，推助主板性能獲得發揮。

而MAG系列中， MAG Z590／B560 TOMAHAWK WIFI此回採用石墨色作為延伸式散熱片主軸風格，MAGZ590／B560 TORPEDO則是以太平洋藍的配色打造，另MAG B560M BAZOOKA將採用夜幕綠為主色調，全面延續MSI Arsenal GAMING（ MAG）的軍事風，讓玩家有更多風格選擇。

至於針對商務與一般文書需求作為主訴求的PRO系列，在Zj590／B560／H510三平台多將導入可檢測CPU和GPU溫度的Frozr AI智能散熱解決方案，使用者並可依據風扇負載自動調整最適當的數值。為有效達到散熱，Z590 PRO WIFI和Z590-A PRO都配置M.2 Shield Frozr散熱鎧甲，將Gen 4 M.2 SSD所產生的廢熱有效引導出去。

(工商 )