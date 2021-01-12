證交所表示，本國及第一上市公司分別計870家及77家，除康友-KY（6452）因故無法如期申報外，其餘946家已於11日前完成109年12月營收申報。全體上市公司109年12月營收3.43兆元，年增高達14.13％，全年營收則衝上33.13兆元，小幅成長1.12％。

證交所表示，依據上市公司公告109年12月營收顯示，12月全體上市公司營收總計3兆4,349億元，較108年同期成長4,253億元（14.13％），營收成長公司共601家，衰退公司共345家，較107年同期成長4,544億元（15.25％）。

另累計109年全年，全體上市公司營收總計33兆1,329億元，較108年同期成長3,662億元（1.12％），營收成長公司共446家，衰退公司共500家，較107年同期則成長3,528億元（1.08％）。

證交所分析，全體上市公司109年12月當月營收成長主要產業為其他電子業、建材營造業及光電業，衰退主要產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業。全年營收呈現成長趨勢主要產業為半導體業、建材營造業及電子通路業，衰退主要產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所表示，12月其他電子業因個別公司受惠終端銷售客戶產品熱銷，建材營造業因個別公司新建案完工交屋，光電業因個別公司受惠遠距辦公教學、宅經濟商機等原因，帶動產品銷售增加；另觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，金融保險業因個別公司保險費淨收益減少。

至於109年全年，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司出售房地及新建案完工交屋，電子通路業受惠遠距辦公教學需求持續，帶動筆電、伺服器、雲端等出貨暢旺；而觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌。

(工商 )