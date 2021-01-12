台鐵局2014年間辦理橋梁改建工程採購案，由乙正營造得標，施工期間因適逢汛期通知停工，事後卻未加計工期，以廠商延誤履約沒收保證金並停權1年。乙正提行政訴訟救濟，勝訴確定，再提告求償營業、商譽損失，台北地院判台鐵局應賠償2290萬餘元，可上訴。

乙正提告指出，公司得標台鐵局「代辦嘉義市政府番仔溝橋改建工程（縱貫線K297＋321）」工程採購案，2014年10月16日開工，原定2015年7月16日竣工，台鐵局因汛期考量通知停工，累計停工逾6個月。公司要依契約條款解約，台鐵局拒絕，甚至以延誤履約期限為由沒收保證金、將公司列為拒絕往來廠商。

乙正主張，若非台鐵局通知停工，工程進度應該超前，台鐵局卻怠為核定加計工期，反而以延誤為由違法解約、停權，致公司無法投標其他公共工程，停權1年期間受有營業損失，並損害商譽，故求償4992萬餘元。

台鐵局抗辯，本件爭議是乙正違約在先，經多次催促復工仍不改正，乙正本身顯有過失，應自負損失，且停權期間雖不能參與政府採購標案，仍可承攬其他民間工程。

法官認為，乙正針對本件爭議提起行政訴訟，行政法院已認定台鐵局違法，判乙正勝訴確定，足認乙正並無過失，台鐵局應賠償乙正損失，扣除舉證不足部分，判台鐵局應賠2290萬0953元。

(中時 )