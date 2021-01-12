陸軍退役中將、「中華黃埔四海同心會」會長羅文山，因收受香港學者許智明3次及何姓民眾1次捐款，共838萬多元，且部分款項進入私人帳戶，一審依違反政治獻金法及業務侵占罪判刑2年半，二審考量他已85歲且患有心臟疾病改判2年，可易科罰金。部分可上訴。

台灣高等法院考量羅文山年歲已高及一生貢獻軍旅，且收受香港居民政治獻金之金額，其收受後未依限申報繳庫仍進行相關政治活動之犯罪情節，所侵占款項為100萬元，但於司法機關偵辦前即已返還黃埔四海同心會，該會此部分之損失尚非重大。

法官認為羅文山犯罪後雖否認犯行，但坦承客觀事實的犯罪態度，考量他犯罪動機、目的、犯罪手段，暨其智識程度，現年已逾85歲，退休且患有心臟疾病等一切情狀，判刑2年，可易科罰金。業務侵占部分不得上訴。

羅文山被控自2008年至2012年間，因會務使用，3次收受許智明共150萬元人民幣、何某13萬7500元人民幣捐款後，部分捐款匯入個人、妻子帳戶。

羅在審理時辯稱，黃埔四海同心會財務困窘，所以找認識的人捐款，曾詢問監察院，得到「黃埔二代的錢若專款專用，即非政治獻金」答案，許、何二人都是黃埔二代，也都加入同心會為會員，應該可以捐款；政治獻金存入他的帳戶，是為孳息給同心會使用，不是業務侵占。

(中時 )