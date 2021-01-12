台中一名朱姓男子，受友人之邀到台中市某酒店飲酒，酒酣耳熱後，劉姓友人請他下樓買些吃的，朱下樓後買回2根大腸包小腸，回到包廂後被劉男譏笑小氣，一怒之下竟然拿槍對劉姓友人開槍，當場打中劉男右胸造成重傷。台中高分院認為劉男惡性重大，依殺人未遂罪將朱男判刑9年，仍可上訴。

根據判決書記載，朱姓男子於民國108年12月25日23時許，至臺中市某「時尚會館」包廂拜訪劉姓友人，一行人喝酒到隔日凌晨2時20分許，朱男下樓購買大腸包小腸讓大家填一下肚子，卻因為數量過少，遭劉姓友人當眾嘲笑數落，朱男面子掛不住，一時惱羞成怒，立刻離開包廂，前往其機車置物箱內，取出改造手槍返回包廂想對友人討回面子。

當朱男返抵大廳櫃臺前，又與劉姓友人再起爭執，一怒之下當場取出手槍要對劉男開槍，但是一拉滑套上膛時，彈匣卻掉落地面，朱男拾起彈匣裝回手槍，將槍口抵住劉男太陽穴，遭到對方反擊，2人開始拉扯、推擠。

這時一名廖姓員工走到2人中間勸阻，但朱男此時先開了一槍卻無法擊發，隨即又朝地板開槍，子彈擦過廖男左手腕，這時朱男又朝劉姓友人開槍，擊中劉男右胸並穿過腹部，劉男當場倒地。

這時另兩名會館員工又衝上前欲制止朱男，拉扯過程中，朱男竟又朝劉姓員工頸部射擊，子彈從右頸部擦過，隨後不敵眾人之力，遭到一擁而上的會館員工一同壓制在地，將手槍搶下並報警到場將其逮捕。

高等法院台中分院審理後，審酌被告與友人發生爭執時，動輒持槍朝人身體射擊，置他人身體安全於不顧，造成2人受傷，顯見朱嫌自制能力甚低，所為對社會治安與他人身體安全之影響甚鉅，且犯後否認犯行，又未達成和解，依殺人未遂罪嫌判處9年，仍可上訴。

(中時新聞網)