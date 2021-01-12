川粉闖國會暴動後，美國總統川普與副總統彭斯的關係就降至冰點、沒有對話，不過外媒報導，兩人昨（11）日終於在白宮會面，美官員稱兩人進行了「良好的交談」，不過消息人士指出，彭斯私底下曾爆氣抱怨川普，目前他對川普採取安靜但違抗的態度，甚至保持沉默，故意讓動用憲法第25條修正案讓川普免職的呼聲繼續蔓延。

川粉闖國會暴動後，美國總統川普與副總統彭斯的關係就降至冰點、沒有對話，不過兩人11日終於破冰在白宮會面，美官員稱兩人進行了「良好的交談」。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）11日報導，美國政府官員透露，在川粉闖國會騷動釀5死後，川普與彭斯昨日終於打破僵局、首度對話，官員說兩人在白宮橢圓形辦公室會面，兩人有良好的交談，並且討論未來一周的狀況，以及回顧過去4年的政績。

官員說：「他們強調上周那些違法闖進國會大廈的人，並不代表7,500萬美國人所支持的美國優先政策，並且承諾在剩餘任期內繼續代表國家進行工作。」

報導指出，在美國國會於6日清點各州選舉人票、準備認證拜登勝選前夕，川普與彭斯的關係就出現裂痕，當日川粉闖進國會滋事、讓國會濺血後，兩人的關係更進一步崩盤，一名消息人士表示，彭斯終於嘗到川普復仇的滋味。

報導指出，川普與彭斯的最後一次對話是在6日之前，當時彭斯最後一次正式告知川普，他無權單方面否決大選結果，據悉那次對話中，彭斯講話時不斷被川普的粗話打斷。在那之前，彭斯也多次在會面中如此告知川普，川普甚至幾度派律師親自向彭斯解釋。

兩人先前的最後一次對話讓川普相當火大，他藏不住自己的怒氣，6日川粉攻進國會前，他在橢圓形草坪（Ellipse）上甚至對支持者表示，「希望彭斯有勇氣做他必須做的事」，並且忽略那些「愚蠢的人」。

這是忠心耿耿對待川普4年後，彭斯初次嘗到川普的復仇，這些事讓彭斯動搖，迫使他發火對同黨抱怨：「我都為他做了這一切！」

川粉衝進國會那天，彭斯的妻子、女兒、哥哥等也都在國會大廈裡，部份極端川粉高呼尋找彭斯，過去幾天，彭斯幕僚也收到2封威脅電郵，不過川普仍持續專注在讓自己翻盤以及同黨的不忠，致電共和黨議員，說服他們持續否定選舉結果。

彭斯的盟友對於川粉暴動後，川普未致電彭斯慰問、確保一家安全的作法感到震驚，「他擔心過那些暴徒可能傷害到彭斯及他的家人嗎？」

彭斯一直被視為是川普身邊最忠誠的盟友，不過川普對待他的方式已讓外界深感不平，川粉驚天暴動後，華府出現援引憲法第25條修正案讓川普免職的程序，儘管彭斯至今未公開表態，不過他也持續讓這樣的呼聲蔓延，親近的人士透露，他是故意的。

消息人士指出，在最後一周的任期中，彭斯已經決定對川普採取沉默但是違抗的態度，他將利用剩餘時間向盟友、對手傳達「我們有一個運作良好的政府」。

川普與彭斯昨日打破僵局會面後，親近彭斯的消息人士指出，在最初表達強烈抗議後，彭斯的幕僚們現在正試圖降溫和川普的關係，「感覺就像是，我們已經表達了我們的立場。」

另外報導也指出，在國會亂哄哄之際，是彭斯致電執法人員、安全機構協調，國會警察不幸傷重喪命後，也是他致電慰問家屬，而川普仍保持沉默。彭斯的這些舉動為他贏得了其他政府官員的喝采，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）6日發布推文，公開讚賞彭斯是「真正優秀、正派的人」，「他今天展現了勇氣。」

(中時新聞網)