國泰人壽與永聯物流開發（永聯）共同出資設立的「國泰產業研發中心股份有限公司」，在今年開春之際宣布與國立臺北大學合作，一起打造『臺北大學建國校區產業研發中心新建營運移轉案』，雙方於今（12日）舉行簽約儀式，由臺北大學提供建國校區的土地，引入國泰產業研發中心資金及營運管理，創造國內首宗「產業研發中心BOT」案，將興建地上12樓、地下2樓的『產業研發中心大樓』，預計2025年完工啟用，前期鎖定「金融科技」、「都市發展與不動產」、「新零售與供應鏈管理」及「數位數據與科技發展」四項領域，達到促進資產活化、人才培育與產業推動的目標。

這場簽約典禮包括財政部長蘇建榮、臺北大學校長李承嘉、國泰人壽董事長黃調貴、國泰產業研發中心董事長張仁和等貴賓蒞臨，為產、官、學共同合作推動BOT案開啟嶄新一頁。這起產業研發中心新建營運移轉案是地上權限50年，將投入45億元進行開發，預計創造3,000個就業機會。

國泰產業研發中心董事長張仁和表示，國壽配合國家發展計畫，以壽險資金擴大參與重大公共建設，看好臺北大學學術研究品質及人才培育能量，因此投資並深耕產學合作發展增進公共利益。透過本案相信必能創造更多外部效益，從產學鏈結，培育人才，到促進區域經濟發展都是本案產官學公私部門合作多贏的局面。

臺北大學校長李承嘉則感謝國泰響應產業研發中心BOT案，除了擴大產學研發效益之外，就財務收益而言，臺北大學除了興建期間進帳新臺幣5億元開發權利金，預估營運期間每年土地租金與營運權利金收入至少4,645萬元，對於建立永續財務機制、提升教學研究都是重大助力。

李承嘉亦宣布，學校已經擬定各項軟硬體改善計畫，包括將投入臺北大學教學大樓、自強大樓與宿舍整修，提供更優質的進修與推廣教育環境，將臺北校區打造為產業研發、終身學習及住宿學園中心。更將妥善運用本案挹注資金提升優秀教師薪酬福利、爭取更多一流師資加入，亦將用於擴充圖書館藏與資料庫、學生獎助學金、鼓勵國際交流，全面促進臺北大學教學、研究與環境持續升級。

值得一提的是，興建產業研發中心大樓的臺北大學建國校區校地是承載著許許多多校友們的回憶。臺北大學提到，建國校區為臺北大學前身、省立法商學院起源地，因與合江校區分屬合江街兩側，因而被法商人稱為「西院」，最早建築為1953年落成的力行大樓，距今已有近70年，後續陸續興建包括圖書館、社會科學館等教學設施，早年法商學院到後來中興大學法商學院時期校友，都曾在西院教室求學、活動，匯聚所有法商校友青春記憶。

臺北大學提到，隨校內各學院陸續遷至三峽校區後，建國校區目前已非主要上課及行政作業校區，加上各建築物趨於老舊、不堪使用，多數空間現狀處於閒置狀態，因而依據「促進民間參與公共建設法（簡稱：促參法）」來導入民間資源，歷經7年半時間凝聚共識、規劃，經公開徵選由國泰產業研發中心股份有限公司得標。

「『西院』就像乘載教育使命的小巨人！面積很小，卻為國家培育無數的優質政經人才。」自身也在建國校區度過4年大學生活的李承嘉說，對於所有法商校友而言，建國校區雖小，但卻充滿感情，如今建國校區即將重建蛻變，都覺得既興奮卻又難掩不捨。而臺北大學也將在1月16日舉辦「西院傳奇」系列活動，號召所有校友們返回建國校區巡禮，欣賞舊時老照片，尋找自己的青春歲月，並共同關心產業研發中心新貌。

(旺報 )