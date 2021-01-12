川普力促鐵粉採取行動

據兩名熟知聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）簡報的人說，美國總統川普終於承認，他在鐵粉6日闖入國會大廈的事情上，要負「一些」責任。

據路透11日報導，認為川普該負責的麥卡錫說，他和總統通過電話。而他在和共和黨議員長達2.5小時的電話中，激動地透露了對話的細節。但消息人士說，許多共和黨議員對這次攻擊的看法依舊分歧。

不過，據《值得》（Axios）新聞網報導，儘管錄影明確顯示，暴動的絕大多數是川粉，但他私下仍怪那些「反法西斯主義運動」（Antifa）人士闖入國會。

成千上萬川粉6日衝進國會大廈，迫使清點選舉人票，認證拜登勝選的議員躲避攻擊，並導致包括一名警員在內，共5人喪生。而就在暴動前不久，川普力促鐵粉上國會遊行，並不斷宣稱，去前11月3日發生選舉舞弊。

最初他不願譴責攻擊，還不斷強調選舉舞弊，並說那些攻擊國會大廈的鐵粉「很特別」。可是一天後，他改口說，那暴動是「令人髮指的攻擊」，並強調會和平轉移政權，但始終沒有承認敗選。

麥卡錫周一告訴共和黨議員，他很明確地告訴川普，要為自己的言行負責。麥卡錫甚至親口質問川普，他要不要對所發生的事負責，還有他對發生的事感不感到抱歉，而他承認，自己的確要負一些責任。此外，麥卡錫說，他甚至懇請川普為了美國，致電拜登。

(中時新聞網)