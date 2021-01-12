前民眾黨發言人陳思宇指出，王浩宇對藻礁、礦業法的立場與過去不同。（圖／摘自陳思宇臉書）

前民眾黨發言人陳思宇日前提出罷免桃園市議員王浩宇的5個理由，更批王針對藻礁、礦業法的立場與過去不同，台灣並不需要這種不合格的政治人物。資深媒體人謝寒冰對此在政論節目上說，「老實講很少看到一個人，能夠顧人怨到各黨各派，不分黨派一致不爽他。」

陳思宇在臉書揭露，王浩宇曾說「綠黨的態度清楚，就是不支持任何程度的開發」，但後來卻改口「藻礁當然非常重要，但天然氣接收站對台灣的能源自主也很重要。」因此她痛批綠黨出身的王浩宇卻搖身一變成了民進黨打手。

謝寒冰昨(11日)在政論節目《新聞大白話》中說，老實講很少看到一個人，能夠顧人怨到各黨各派，不分黨派，一致不爽他，這種人還蠻少見，以前高雄市前市長韓國瑜要被罷免，至少泛藍支持他，可是王浩宇卻被很多藍綠白政治人物討厭，這種人很少見。

謝寒冰進一步批王浩宇，「是政治變色龍，每天強調什麼對個人有利，但其實也不只他這樣，礦業法、藻礁也是民進黨以前支持的東西，可是執政就忘記這件事情。」他分析，陳思宇出來打這件事，未必很高明，因為對王不需要談政策、沒意義，談政策反而模糊焦點。

(中時新聞網)