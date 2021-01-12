福壽山再降皚皚白雪 蘋果屋如覆糖霜 12:192021/01/12 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福壽山農場露營區再度降雪，蘋果屋宛如灑了糖霜。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福壽山農場露營區再度降雪，蘋果屋宛如灑了糖霜。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山農場今天凌晨再度降雪，海拔2574公尺的露營區積雪達5公分。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山農場今天凌晨再度降雪，海拔2574公尺的露營區積雪達5公分。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山農場今天凌晨再度降雪，海拔2574公尺的露營區積雪達5公分。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 福壽山農場今天凌晨再度降雪，天池結冰。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真） 寒流發威，福壽山農場今天凌晨再度降雪，海拔2574公尺的露營區積雪達5公分，蘋果屋覆上一層白雪，宛如灑了糖霜，農場臉書專頁小編早起直播降雪情形，整個露營區放眼望去一片銀白世界。 福壽山農場表示，今天再度降雪，從昨天深夜斷斷續續飄著雪花，清晨露營區管理員巡視積雪約5公分並間續再下，提醒遊客目前農場從旅遊中心到天池車輛需加掛雪鏈通行，賞雪也要記得做好保暖措施。 北大武山現霧淞 恆春冷颼颼 8家話題西餐 品台東海味 啖親民米其林級餐 (中時 ) #露營區 #蘋果屋 #糖霜 #福壽山農場 #積雪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園台7線四稜段、巴陵派出所也下雪 遊客嗨翻天 19:252021/01/08 生活 防疫「旅館」門戶大開無人管理 觀旅局：裁罰10萬元勒令歇業 14:532021/01/05 生活 下波寒流明報到 追雪機率高 04:102021/01/10 社會新聞 新聞早班車》李遠哲再挺萊豬 糖是毒大家還吃 06:562021/01/06 政治 台中福壽山今晨-8度！民眾癡等3天盼到瑞雪樂翻 09:432021/01/09 生活 護國神山台積電 寫下善化小鎮驚奇 07:002021/01/08 財經 春節嬉遊國旅玩好玩滿 04:102021/01/03 《旺來報》 智慧溫室栽種蜜棗 再冷也不怕 04:102021/01/11 地方新聞 房市亮點－桃園房市 中路特區擁三大優勢 吸買氣 04:102021/01/02 產業．科技 房市亮點－台中房市 建商衝買氣 強打售後服務 04:102021/01/09 產業．科技 看屋筆記： 士林區士林一品(個案＋價格分析) 09:002021/01/10 建案開箱-台北 生活熱門新聞 不斷更新》桃園賣場停業消毒再增一家 台茂下午2時提早打烊 - 生活 北部某醫院傳2醫護陽性反應 近20人送檢疫所隔離 - 生活 北部某醫院傳感染事件 院內最新狀況曝光 - 生活 北部某醫院傳爆發緊急狀況 疑有醫師染疫 - 生活 北部某醫院爆感染 陳時中親上火線14時說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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