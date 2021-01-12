福壽山農場露營區再度降雪，蘋果屋宛如灑了糖霜。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場今天凌晨再度降雪，海拔2574公尺的露營區積雪達5公分。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場今天凌晨再度降雪，海拔2574公尺的露營區積雪達5公分。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場今天凌晨再度降雪，海拔2574公尺的露營區積雪達5公分。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場今天凌晨再度降雪，天池結冰。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

寒流發威，福壽山農場今天凌晨再度降雪，海拔2574公尺的露營區積雪達5公分，蘋果屋覆上一層白雪，宛如灑了糖霜，農場臉書專頁小編早起直播降雪情形，整個露營區放眼望去一片銀白世界。

福壽山農場表示，今天再度降雪，從昨天深夜斷斷續續飄著雪花，清晨露營區管理員巡視積雪約5公分並間續再下，提醒遊客目前農場從旅遊中心到天池車輛需加掛雪鏈通行，賞雪也要記得做好保暖措施。

(中時 )