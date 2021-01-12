林男著深色上衣、頭戴帽子行跡鬼鬼祟祟，刻意躲避監視器。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名林姓男子9日開始在安樂區一帶行竊，趁深夜無人，敲破數台汽車車窗偷走多件貴重物品，最後更在某社區停車場偷走一輛小客車逃逸，第四分局調閱監視器循線追查，在林男租屋處附近將人逮捕歸案，依加重竊盜罪將其移送法辦，基隆地院11日裁定收押禁見。

據了解，林男租房子在萬里區，曾有多項竊盜、毒品前科，9日晚上開始在基隆安樂區一帶行竊，獨自一人偷到10日凌晨，皆是趁夜深四下無人時，使用器具打破汽車車窗並取走車內財物，其中某大型社區約6輛車遭殃，他更偷取一台舊型小客車放置偷來的贓物。

林男看上舊型車輛的防盜系統具漏洞，使用扁型鋼製物品破壞鑰匙孔，並駕車回租屋處。警方接獲民眾通報，調閱停車場監視器畫面，發現林男著深色上衣、頭戴帽子行跡鬼鬼祟祟，刻意躲避監視器，且與竊案發生時間點相吻合，立即循線追查，最終在萬里區附近尋獲失竊車輛，當場逮捕林男，並於其家中尋獲多項贓物，包括墨鏡、手機、錢包等貴重物品。

警方偵詢時，林男矢口否認犯行，直到員警拿出相關事證畫面突破心防，林男才坦承。警方訊後，將林男依加重竊盜罪將其移送法辦，基隆地方法院11日裁定收押禁見。

基隆市警局第四分局呼籲，年關將至竊盜集團蠢蠢欲動，民眾切記財不露白、貴重物品不要放在車內，並請社區居民提高防竊意識，門禁管制注意有無進出可疑份子，外出時門窗要上鎖，不讓竊賊有機可趁，警方將共同打擊犯罪，維護社會安寧秩序及環境。

(中時 )