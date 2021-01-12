線上遊戲百百種，其中又以博弈為大宗，龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系碩士研究生林宏霖所撰寫的論文「線上遊戲之創新玩法設計研究，以提升百家樂玩家愉悅感為例」，參加第18屆管理學術國際研討會暨2020台灣數位媒體設計研討會，榮獲研討會優良論文獎項殊榮。

林宏霖提到，研究緣由起因發現百家樂的線上遊戲玩法較單一，且遊戲投注區域似乎缺乏挑戰性的高賠率選項，心裡想著應如何提升遊戲愉悅感，來吸引潛在玩家的投入，卻難以蒐尋到相關文獻供參考，於是與指導老師討論下，決定以此作為研究主題，期望能針對玩家族群，分析出百家樂遊戲創新玩法的設計建議。

林宏霖說，剛開始踏入研究領域時並無明確研究方向，曾經為了尋求合適的研究題目傷透腦筋，也曾進行到一半後發現無法繼續下去，於是更改研究主題重新開始，所幸透過指導老師趙龍傑的細心指導，才能逐步完成此篇研究。論文撰寫期間有時會遇到瓶頸，無論多晚，請教老師問題，都能獲得立即回復、釋疑，提升他的學習效率，降低挫折感，在趙龍傑老師耐心與邏輯式指導下，才能完成此篇論文，更奠定自己未來繼續從事研究的信心。

指導老師趙龍傑說，林宏霖以遊戲開發商的角度來思考研究題目，探討不同遊戲族群對創新遊戲玩法的接受程度與心理感受，其研究成果可提供遊戲開發商及相關產業參考，具實質創新運用機會。另外，值得一提的是，林宏霖為了質量化研究內容並重，自行鑽研量化研究方法，讓自己能夠熟悉研究方法的運用，對研究的積極性與企圖心值得嘉許。

龍華科大遊戲系主任盧大為表示，該系以培養遊戲企劃與多媒體遊戲動畫之專業人才為教學目標，鑒於遊戲產業持續增長，技術日新月異，該領域除了需要許多設計人才投入外，遊戲研究人才亦不可或缺，才能藉由研究過程，能夠探索並發現未來相關產業發展契機。

盧大為強調，目前全世界遊戲設計人才需求正夯，龍華科大遊戲系是台灣少數擁有教授iOS遊戲程式設計能力與師資的科系，更斥資千萬打造Mac多媒體實驗室、更新數位內容多媒體中心最新軟硬體設備，結合專業師資，培育多媒體產業人才，期望提升學子競爭力。

(旺報 )