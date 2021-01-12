聯發科(2454)2020年營運報喜，亞系、歐系外資分別對聯發科出具最新研究報告，歐系外資將評等由「中立」調高至「買進」，目標價由670元調高至1040元，亞系外資則重申「買進」評等，目標價由原先的1200元調高至1330元。

聯發科2020年全年營收為3221.46億元，首度突破3000億元大關，改寫歷史新高，年成長逾3成；累計去年第四季營收達964.06億元，接近單季營收財測單季營收約895~973億元的高標位置，相較去年第三季小幅衰退約0.9%，年成長47%，整體營運無懼去年全球受疫情衝擊，逆勢突圍。

亞系外資表示，看好聯發科今年獲利將持續強勁，故調高聯發科去年至明年每股盈餘預估，幅度分別達2%、12%及10%，同時將目標價原先的1200元調高至1330元，重申強烈「買進」評等。

歐系外資則表示，聯發科在5G Soc價格及出貨仍有可預期的潛在成長空間，對營運有正向共向，故調高聯發科評等，由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由原先的670元一口氣調高至1040元，預估股價仍有22%的上漲空間，不僅如此，歐系外資同時調高聯發科今年及明年每股盈餘預估，幅度15%及24%，主要是反映智慧手機前景持續強勁有撐。

(時報資訊)