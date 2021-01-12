根據韓國產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)最新數據，2020年韓國的外國直接投資（FDI）比2019年下滑11％，這全都該歸咎於目前尚在全球擴散的新冠疫情。

韓國2020年的合同FDI達207億美元，而2019年則為233億美元。同時，實際到位資金卻下降17％，降至110億美元。不過，韓國合同FDI金額，已連續六年超過200億美元門檻。

韓國官員表示，疫情影響下，2020年上半年的合同FDI急劇減少，但韓國國內尚未失控下，下半年也吸引了更多外資。2020年上半年期間，合同FDI減少22.4％，但在2020年最後六個月中，跌勢收斂2.8％。

聯合國貿易和發展會議(United Nations Conference on Trade and Development)也估計，2020年全球FDI年減量將有三到四成之多。

增加部分包括人工智慧AI，大數據，雲端計算，環保汽車和生物技術等，這些新興產業的合同FDI達49億美元，比2019年增近快一成。下跌產業為製造業減少27.4％至59.7億美元，而服務業小跌2.7％至143.5億美元。

韓國表示，在2021年，由於疫情前景不明，加上美國新政府成立，以及脫歐後的英國表現，仍存有很多不確定性。不過，中國大陸表示，將利用自貿環境，吸引更多外資投入。

來自中國大陸合同FDI，由於製造業強力支撐，投資金額成長兩倍至近20億美元。

美國在2020對韓國合同FDI，年減22.5％達53億美元，減少的原因因為服務業萎縮所致。

至於來自包括英國的歐盟合同FDI，卻銳減56％至47億美元。來自日本的FDI也少掉一半左右。

(時報資訊)