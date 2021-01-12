碳化矽(SiC)技術正在滲入電動公共汽車市場，據《研究與市場》(Research and Markets) 發布的一份報告顯示，2019年，全球電動公車的市場規模約為13萬6千輛，其中99％在中國銷售。展望未來，SiC電動公車市場預計在未來6年將以27.2％的複合年均成長率(CAGR)增長。

與矽(Si)基半導體相比，SiC半導體的單位尺寸功率更高，可顯著降低開關損耗，提高開關頻率。這意味著能量轉換效率可達 99％ 以上，大大減少了能量損失，並可在減少二氧化碳排放量方面發揮重要作用。對於電動公車等電動汽車來說，這將意味著續航里程增加5至10％，也可以說在續航能力相同的情況下，對昂貴電池的需求相應降低。對於車載和非車載快速充電應用，SiC的效率和熱性能也使它成為一個比矽更具吸引力的選擇。

SiC技術領先企業Cree Wolfspeed功率產品市場與應用高級總監Guy Moxey表示，從全球的角度來看，純電動汽車(BEV)預計在2025年將占汽車產量的7％。事實上，據高盛(Goldman Sachs)預計，70％的純電動汽車(BEV)將採用以SiC為基礎的逆變器，這一預測是很有希望的。鑒於對SiC技術的需求日益增加，Cree Wolfspeed的90億美元pipeline中有45％將由來自汽車領域創造的機會。

Cree Wolfspeed在2019年底與ABB達成了合作，支援在汽車和工業領域開發高能效的SiC半導體，旨在將SiC帶入新的市場，其中包括高速列車。今年，公司宣布與中國宇通集團合作，後者將在其高效率的新型電動公車動力總成系統(powertrain system)中採用建基於Cree Wolfspeed 1200V SiC器件的Starpower功率模組。宇通集團將成為率先整合SiC技術的電動公車製造商，而該類公車預計將於2021年面市。

此外，Cree Wolfspeed還與電動汽車領域的其他多家公司建立了長期合作關係，其中包括德爾福(Delphi)、采埃孚(ZF)、ABB和大眾汽車(Volkswagen)。總體而言，汽車產業正在經歷矽(Si)到碳化矽(SiC)的全球轉型。與我們溝通過的汽車公司中，約有90％正在致力於將以SiC為基礎的逆變器應用到自己的車輛之中。因此在未來幾年，市場將看到越來越多採用SiC技術的汽車上路。

(工商 )