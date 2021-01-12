胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）公布自結2020年12月合併營收3,167萬元、年減6.08％，主因是受到歐洲封城等因素的影響，不過，受惠於大陸OEM客戶強勁訂單需求，公司2020年度合併營收3.54億元、年增2.04％，一掃去年度受到新冠肺炎疫情利空的陰霾。

展望2021年，橙的看好整體汽車電子市場因缺貨、政府政策支持，及疫苗研發進度樂觀等多重正面效益，創造TPMS更為有利的市場發展機會。目前TPMS因上游關鍵零組件缺貨影響下，市場供給與需求呈現緊張態勢，將對2020年拉貨力道趨緩的主要AM客戶，2021年將有回補庫存壓力，有助於整體訂單回籠，或上升至以往的正常水位。

橙的表示，由於目前全球疫苗研發及施打進度樂觀，疫情影響民眾旅遊的情況，不像2020年上半年那麼嚴重，加上全球政府積極針對汽車產業推出促銷的相關政策，以提振經濟表現，均有助於目前既有OEM客戶訂單能見度持續攀高。因此，公司在AM業務回穩及OEM業務的持續樂觀兩大趨勢下，對於2021年的整體營運表現，將採取更積極的策略搶市。

橙的指出，公司除大陸OEM業務單月營收表現年增逾60％外，2020年度合併營收3.54億元，也逆勢年增2.04％。

橙的表示，2020年因新冠肺炎疫情政府封城、民眾降低旅遊等因素影響下，全球汽車AM市場銷售表現，受到嚴重衝擊。橙的2020年全球AM市場業務銷售方面，除美國市場2020年銷售年增4.5％外，其他國家銷售，皆呈現兩位數以上的年減走勢，且整體AM業務比重，也下降至62.2％的新低水準。

然而，橙的過去針對大陸TPMS強制安裝新政策，強化OEM業務布局整體效益，2020年明顯放大，不僅帶動全年大陸OEM業務年增1.4倍以上，且整體OEM業務占全年營收比重近37.8％，創下該產品占比新高。

橙的指出，目前全球車用電子，朝向電動、智慧化等趨勢發展，橙的在TPMS因掌握無線射頻（RF）技術、高低溫汽車電子設計，及電源管理等關鍵研發技術，能夠順利通過OEM客戶嚴格的認證標準，及日益提升的客製化需求，是帶動整體OEM業務在2020年明顯放大的主因。

尤其，橙的鎖定具有少量多樣特性的重型卡車、重型機車等利基型OEM市場，雖然產品設計與生產認證難度，較一般小型轎車更高，但產品平均單價也明顯較高，隨著橙的整體產能達規模經濟效益，將有助於公司面對新台幣匯率升值干擾，讓公司獲利能力，仍保持在相對穩定的水平。

(工商 )