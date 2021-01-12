曾治豪12日錄中天綜合台《小明星大跟班》，談到近日爆出收入從原來3、4萬掉至1萬5的原因，他表示：「現在駐唱的地方因為共體時艱，收入又降低，加上女友的店最近要換季，有個停滯期，女友有說錢可否給比較少，我都能體諒。」他笑稱自己去苗栗演出，還有熱心民眾給擁抱，並揪他去直銷公司上班，相當溫暖，「2021年已經有通告了，今年會比去年更好，現在一周一通告，駐唱一周兩天」，並預計明年與女友結婚。

曾治豪坦言每月開銷，房租、停車位加上保險大約需要2萬5，「所以常去女友家蹭飯吃，或是去店裡有員工餐」。被問及老爸賀一航有無留下財產，他淡然一笑，「爸爸走後留DNA給我，他之前的錢都還國稅局了，至少沒有留債務給我，我有拋棄繼承，因為要保護自己，後來確實去查沒有這些狀況，我覺得如果有財產，也是留給Judy阿姨，我不需要爭這些」。

曾治豪盼今年更好。（中天綜合台提供）

曾治豪近日將與賀一航遺孀Judy一起參加喜宴，他提及Judy知道他現況，也說有機會一定幫忙推，但他還是希望靠自己的努力闖出一片天。談到父親，他感性表示：「前幾天在電視上看到我爸的一生回顧，忽然很想他，他都沒託夢給我，這是我第二個沒有爸爸的年，以前每年除夕，他都會回來聚餐，現在還是覺得怪，除夕桌上他的位置是空碗，又沒有熟悉的聲音。」他笑稱阿嬤很可愛，還會說「不知何時換我」，他總是回應：「天堂很滿現在塞車。」阿嬤有時也會半夜打給他，想念兒子賀一航。

(中時 )