寒流下探7度冷到ㄎㄧㄤ 戴立綱禦寒穿搭仿劉文正

◎追雪族注意 3路段限掛雪鏈通行

高山積雪未融，公路總局今日表示，中橫宜蘭支線台7甲、中橫台8線、合歡山台14甲線，自12日上午7時起限掛雪鍊通行。

◎江啟臣人事布局 連勝文不接黨祕書長

國民黨主席江啟臣著手布局新人事，有意設置副主席，由祕書長李乾龍升任，祕書長由智庫副董事長連勝文兼任，另增聘現任立委擔任副祕書長。消息曝光後，連勝文辦上午表示，連勝文沒有接任祕書長的計畫；今年黨主席改選，「江連同盟」暫告破局。江啟臣得知連營說法後後，只表示有任何人事異動，黨會正式對外說明。

◎北部某醫院疑爆群聚 醫護一採結果出爐

北部某間醫院傳出新冠肺炎院內感染，院方除了立即疫調採檢，多名員工也進行隔離，據悉有接觸史的10餘名醫護人員一採都是陰性，但相關單位仍不敢大意，以最高規格將有接觸史的人等全送進北部某集中檢疫所，該醫院也取消所有手術。

◎美牛舌驗出弓蟲感染 2千磅全數退運銷毀

進口美牛驗出弓蟲感染！食藥署今天公布最新的邊境查驗報告，從2千磅的進口美國牛舌中驗出有弓蟲感染，違反食品安全衛生，將全數銷毀或退運。

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(中時新聞網)