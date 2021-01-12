為因應農曆春節，旅外國人返台過年的防疫旅館需求，交通部積極與各地方政府盤點更多的防疫旅館房間數。談及防疫旅館最新進度，交通部長林佳龍說，已經從原來1萬6000間房增加1300多間，到月底預計會增加到4500多間，除此之外，目前有6900間安心旅館的房間，也有11家很好的飯店參加。

對於防疫旅館的最新進度，林佳龍說，目前就是以指揮中心所交付的任務，在春節前希望能增加1萬戶防疫旅館跟相關設施，以1月4日所做的決定，到現在一個星期，已經從原來1萬6000間防疫旅館，增加1千300多間，到月底預計會增加到4500間；除了防疫旅館，也促成很多好的飯店，願意提供給居家檢疫者的家人來住安心旅館，目前已有6900間房間，有11家很好的飯店，都已經參加，1萬戶的達標應可順利，也能讓每一個想回台灣，在春節前後的國人，都能安心能訂到機票，回來過年。

由於有家屬詬病，安心旅館金額補助不多、空間太小。林佳龍說，如果是所謂的11家飯店都相當有名，有些優惠價格都到1至2成，因是很好的飯店，相對來講價格當然比較貴，但對於飯店業者能夠以支持防疫，人人有責的角度來提供好的飯店、旅館給家人來住，「我是非常感謝，也會加以表揚」。現在是「一人一戶」居家檢疫的需求，如果有些家人能在好的飯店或旅館，兩周的時間，也是另一種渡假體驗，也不會造成彼此的干擾，「我是抱持非常肯定跟感謝的心」，來感謝這些提供優惠旅館的飯店業者。

至於每日800百元的補助是否已經確定？林佳龍說，行政院支持這樣的政策，一直到今年6月，當然特別預算部分，因整個各部會的運用，本來就賦予可以調節的彈性，防疫優先，很感謝行政院能再增列防疫旅館所需的補助經費。

觀光局已於1月7、8日接續與六都、觀光旅館業者及旅館業公會開會。在防疫家人入住的優惠方案，觀光旅館部分，包括：雲朗觀光集團、新竹喜來登大飯店、福華大飯店、老爺大酒店、國聯大飯店、晶華飯店、台北君悅酒店、西華大飯店、台北凱撒大飯店、神旺大飯店、康華飯店及福容多家飯店，折扣最高達原價二折，觀光局初步統計，可提供至少6950間房的住宿優惠。

至於一般旅館，與會的新北市、桃園市、台中市、高雄市旅館公會理事長也表示，所轄業者亦有多家業者亦推出相同優惠住房方案，總計觀光旅館與一般旅館提供優惠住房方案逾萬房，目前旅館量能尚可因應返國居家檢疫及其家人入住之需求。

(中時 )