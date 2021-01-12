2021年亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事預定2月18日於日本東京開打，中華培訓隊24人今日全部報到，執行教練鄭志龍受訪時表示，目前全球新冠肺炎疫情仍舊相當嚴重，日本更是重災區，雖然我們還是依照既定行程走，但在考量球員的健康與安全，不排除最終會選擇放棄參賽權利。

中華隊外籍總教練帕克雖然已從美國返台，但目前正在14天隔離，這次資格賽將由執行教練鄭志龍全權負責，這也是鄭志龍首度獨挑大樑擔任中華隊教頭職務。鄭志龍說，中華隊歷來組訓與出國比賽的首要任務就是選手安全，尤其是這次碰到新冠病毒來勢洶洶，不要說球員與家長擔心，教練團也相當害怕，因此中華籃協與體育署都正在密切關注日本籃協的動態，如果日本籃協宣布停辦或是亞洲籃總決定延期，那麼大家可以鬆口氣，倘若亞洲籃總執意打的話，我們也將保留不去的決定，即使會遭遇罰款或是停權也只能硬著頭皮走了。

鄭志龍強調，距離開打還有一個多月，現在想太多都沒用，暫時以既定的安排進行，19、20兩天先集訓，30日第二階段集訓前會公布16人名單。

(中時 )