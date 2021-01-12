紐約大都會迎接令球迷振奮的補強，明星游擊手林鐸(Francisco Lindor)以大包裹交易從克里夫蘭印地安人轉隊至此，12日他在視訊記者會說：「我愛克里夫蘭，那裡的人都對我很好，我敬愛他們。當我接到(轉隊)電話，我的感覺是複雜的，同時也極度興奮。」大都會有絕佳的機會把林鐸徹底變成自家球員。

林鐸2011年被印地安人選上，印隊將他從農場一路培養。或許是成長得太優秀了，印地安人自知留不住他，林鐸今年結束就會成為自由球員，印隊提前將他賣出。林鐸上季年薪1750萬美元(未算疫情減薪)，他本季有第3次薪資仲裁機會。

「我從不會在球季中做合約談判，我總是在春訓之前搞定，一旦進入例行賽我就專心享受比賽，只以贏球為目標。」27歲的林鐸季外努力與印地安人談判延長合約，但沒有成功。

媒體以道奇外野手貝茲(Mookie Betts)為例，道奇從紅襪買了貝茲之後即刻以大合約綁住他。林鐸對此不想過多預測，只說他放心交辦給經紀人。當記者詢問他的招牌微笑，林鐸又笑說：「我過得很幸福啊，我擁有家人還有最棒的工作，我幹嘛不笑呢？」

(中時新聞網)