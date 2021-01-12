高雄馬拉松繼去年因疫情考量喊卡後，今年原定1月30、31日舉辦，但高市府幾經開會討論後，憂心報名的2.1萬多人成為防疫破口。高雄市長陳其邁今（12）日正式宣布延期，強調一切以防疫優先，若無法配合延期，全額接受退費。

去年前高雄市長韓國瑜任內，2020高雄富邦馬拉松因疫情考量停辦。2021高雄馬拉松則宣布延期，目前已有2萬1700多人報名。高雄市衛生局長黃志中指出，經過防疫會議討論，高市雖無社區感染風險，但因應國際疫情變化，也要強化防疫措施。

陳其邁今在防疫會議後指出，由於國際疫情嚴峻，以最高的防疫標準來讓民眾安心，希望防疫工作上能夠全面落實，因此宣布高雄富邦馬拉松延期。

針對賽事延至何時？高雄市運發局長侯尊堯表示，馬拉松賽事因沒辦法全面符合防疫規範，等農曆年後，會儘快宣布。為鼓勵已報名者能留下來繼續參賽，會加贈1件完賽衣，另抽出100雙馬拉松跑鞋，至於無法配合延期者，將全額退報名費。

(中時 )