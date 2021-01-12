新式數位身分證換發引發資安爭議，行政院長蘇貞昌昨宴請綠營黨籍立委，有立委提出相關疑慮，待完備法制化後再推出。內政部長徐國勇今陪同總統蔡英文到三峽紫微天后宮參拜受訪表示，數位身分證是行政院重大政策，昨日經討論後大家皆認為不要太冒進，蘇院長也指示暫緩執行，之後會與各部會將相關問題盤整、解決後再研議。

徐國勇表示，蘇揆昨宴請時，民進黨相關人士都認為數位身分證推行不要太冒進，因此院長有說稍微暫緩一下，先將其他相關問題解決，將立委、學者所提出的問題做相關的盤整，之後會再向社會大眾宣布，國發會、科技部、財政部、經管會這些都是數位政策相關部會，之後大家會來研議，處理法治等相關問題，至於推展時間表昨日蘇揆都有向大家說明。

立法委員吳琪銘表示，數位身分證是一個潮流，剛開始實施有的民眾不太熟悉，但之後便利性會更好，都是給予很正面的方向來肯定，未來身分證推行，民眾應該都會慢慢來接受。

(中時 )