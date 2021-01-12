日商村田12月七度公告員工確診染疫，但卻無損於股價持續創高趨勢，在車市、手機需求同步回升之下，村田訂單應接不暇，村田上周五股價突破一萬日圓，創下歷史新高之後，12日早盤持續刷新紀錄。

村田是全球第一大MLCC廠，同時也是軟板霸主，無論是MLCC或是軟板均為第一大蘋果供應鏈，目前以MLCC營收占集團營收比率達36％，居最高，MLCC與太陽誘電、京瓷等日廠，並列為蘋果供應鏈，2020年進入下半年，隨著新冠肺炎疫情趨緩，手機、車市需求同步回升之下，村田股價過關斬將，一路創下歷史新高紀錄。

根據村田官網的公告，2020年12月村田七度公告員工確診，頻率之高，也讓外界大開眼界，由於村田從去年下半年開始，在2018年宣布擴建的新廠漸次開出產能，村田的高層在電話會議中表示，目前稼動率已接近100％，顯示蘋果手機拉貨、車市回溫，村田成為主要受惠廠商。

村田上周五股價一口氣大漲超過5％，終場收在10,070日圓，順利創下歷史新高紀錄，自2020年12月以來，村田股價已經飆漲11.84％，12日早盤村田股價一度觸及10,220日圓，再創新高紀錄。

村田目前MLCC月產能約1,300～1,400億顆，全球市佔率約31％。

(工商 )