麗寶樂園渡假區2020年湧入超過1,000萬人次的人潮利多，麗寶Outlet Mall為搶食報復性的國旅商機，同時持續強化餐飲的軟食力，近期大舉引進許多餐飲名店進駐搶市！包括摘星美食《添好運》、瓦城泰統集團中式料理《時時香SHANN RICE BAR》以及《十二月粥品》，爭相搶在農曆年前插旗麗寶Outlet，開設中台灣Outlet首發店。

另外，豆腐集團韓式料理品牌《涓豆腐》、《韓姜熙的小廚房》、越式美食《飛機河粉》；統一集團《星巴克》、《多拿滋》、《Cold Stone》；這一鍋集團《新這一鍋麗寶殿》、《這一小鍋》、《燒肉同話》等美食名店都已陸續進駐，提供更多元、豐富的用餐需求，稱霸全台Outlet商場。

看準這股美食商機，麗寶Outlet開幕至今，全館餐飲品牌佔比從2成提高到直逼3成。

麗寶Outlet表示，喜愛港式小點、現蒸點心的消費者，有米其林美食《添好運》、獨家港式廚藝結合海鮮料理的《港點大師》；重口味限定，香辣帶勁的韓式料理《涓豆腐》、《韓姜熙的小廚房》；肉食主義者可品嘗《燒肉同話》、《明月館》；《桀壽司》主打精緻豐富的日料，食材新鮮直送。

此外，正餐、下午茶時光都適合的《莫凡彼》推薦排餐、義大利麵、燉飯，經典歐式料理，整點還能欣賞斥資千萬的水舞燈光秀；85度C《DAY BY DAY》則提供招牌厚煎吐司、舒芙蕾等創新料理，搭配窗外獨特的星巴克鐘樓，彷彿到義大利小鎮悠閒渡假！

(工商 )