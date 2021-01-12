台鐵局長張政源將於本月15日退休。對於台鐵局長的人事安排，交通部長林佳龍今日表示，由交通部常務次長祁文中代理。

林佳龍今日出席南港調車場都市更新案開工動土典禮。被問及台鐵局長的人事安排，林佳龍說，特別是春節前後疏運各方面的壓力很大，在人事安排上，先以穩定為考量，已經請祁文中常務次長兼代台鐵局長，讓未來人事安排有多的時間；因最近鐵道相關單位也需要做一個大幅度的人事安排，有好幾個單位，包括：鐵道局長胡湘麟也在辦理屆退，也在成立鐵研中心，也要聘任很多優秀人才。

(中時 )