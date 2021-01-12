Maxim Integrated Products（美信半導體）宣佈推出MAX20361單節/多節電池太陽能採集器，採用最大功率點跟蹤（MPPT），幫助設計人員大幅提升空間受限設備的執行時間。該器件為業界最小尺寸的太陽能採集方案，是可穿戴和新興物聯網（IoT）等空間受限應用的理想選擇。

對於可穿戴及IoT應用，設計師往往面臨小尺寸和長期運行等相互矛盾的設計挑戰。MAX20361能夠在這些空間嚴重受限的產品中支援太陽能充電，提供能源補充，進而有效延長設備的執行時間。與最接近的競爭產品相比，這款太陽能採集器將方案尺寸縮小至少一半。此外，與最接近的競爭產品相比，MAX20361的升壓效率提升多達5％，提高收集能量；結合其自我調整MPPT技術，進一步提高整體系統的工作效率。

主要優勢包括最小尺寸，得益於器件本身的小尺寸優勢，以及更小、更少的外部元件，為業界提供最小的太陽能收集方案；方案尺寸比最接近的競爭產品縮小至少50％。具高效率，高升壓效率最大程度地提高能量收集，升壓效率比最接近的競爭產品提高至少5％；自我調整MPPT技術與獨特的能量收集電量計相結合，能夠掌控即時效率以優化效能，進一步提高能量採集產能。

Maxim Integrated工業及醫療健康事業部總監Frank Dowling表示，該器件為系統補充能量提供了令人振奮的可能性，確保持續不斷地對設備電池進行充電。例如，對於典型執行時間為3周的300mAHr電池供電系統，如果每天僅收集30mW的太陽能，即可將執行時間延長50％以上。

IDTechEx Research首席分析師James Hayward表示，技術創新推動著消費性可穿戴產品的普及，預計未來四年，其全球銷售規模年複合增長率（CAGR）將達到15％。對於設備製造商而言，更長的電池壽命和更小的外形尺寸仍然是實現市場差異化、提升用戶滿意度的關鍵特性。

(工商 )