高雄輕軌大南環路段12日下午4點即將通車，副市長林欽榮11日才宣布票價不變，12日一早捷運局長吳義隆緊急宣布、輕軌現行路線即日起至2月28日，全面開放民眾免費搭乘。
吳義隆在市政會議後表示，輕軌大南環段增加9站，但駕駛員及民眾都較陌生，為吸引更多民眾搭乘，決定開放輕軌全線免費搭乘。2月28日後恢復原票價制，全線單一價，紙票30元，刷電子票證10元。
新增的大南環段共計9站，為C15壽山公園站至C17鼓山區公所站，以及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站。
8日輕軌二階進行「行車模擬營運」時，官方強調新站不開放、列車到站後會清車。當晚政策轉彎，決定9、10日開放民眾免費體驗試乘，但不少民眾從網路或搭輕軌時才知道試乘訊息，抱怨「為何市府不公開宣傳」。
高捷公司統計，輕軌2019年日平均運量為9167人次，2020年受疫情影響降為6195人次。林欽榮昨天視察通車前整備工作後信心喊話，有信心輕軌1年後日平均運量可增加三分之二。
(中時 )
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