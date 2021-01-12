樂天桃猿隊今（12）日在嘉義縣立棒球場舉行2021春訓開訓典禮，新任領隊浦韋青揭示今年球隊的精神標語，就是「Stronger Together」，也就是全隊上下一起變強、團結一致，勇奪猿隊轉手後的第1座總冠軍。

擔任總教練第2年的曾豪駒要求球員記取去年的教訓，春訓期間全力備戰，至於今年球季具體的努力方向，首先要找回球隊的專注力，其次是今年比賽用球的恢復系數往下修正，預料各隊的打擊表現都會下滑，守備也就更加重要。而最重要的還是提升內部競爭力，今年沒有固定先發人選，誰表現好就誰上場，即使是年輕新後進，甚至新人也一樣。

今年曾豪駒特別把球隊元老、外野教練林振賢提升為首席教練，希望借重其豐富的經驗。去年教練團未設這個職位，曾豪駒認為是缺失之一，無論訓練、比賽都少了個得力助手。

前西武二軍投手教練許銘傑重返桃猿隊擔任投手教練，他表示離猿隊5、6年，會儘快重新融入球隊，了解投手群的成員，讓訓練、調度上軌道。他並指出，年輕投手的自我意識不足，還有自信心、態度都要再加強。技術層面上則會要求提升速球控球能力，必須從去年的5成提高到7成，比賽時要勇於對決，即使被打中也不要喪氣，避免保送一堆。

今天也公布由郭嚴文擔任隊長，林泓育、王溢正出任副隊長。郭嚴文說，很樂意擔任這個可以幫助別人的職位，協助球隊打好每場比賽，目標總冠軍。

嘉義縣大家長翁章梁縣長親自出席開訓儀式並致詞，他表示，嘉義縣立棒球場是個很適合集訓、比賽的場地，很歡迎桃猿隊連續3年在此春訓，預祝猿隊今年順利拿下總冠軍。

此外，樂天球團的日籍副董事長渡邊崇、共同總經理川田喜，都提醒球員保持健康，新球季設定目標，一起努力、一起加油，勇奪總冠軍。

(中時 )