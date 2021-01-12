台中市一名30歲鄭姓男子晚上開車前往南屯區某餐廳與友人餐敘，用餐畢準備駕車返家時，驚覺愛車不見蹤影，急忙報警求助。員警立分頭找尋，其中，員警許朝順徒步在報案人所稱的車輛停放處周遭仔細沿街尋找，不到20分鐘即在兩個街區外尋獲，深獲鄭男感激不已，原來是自己烏龍記錯停車位置。

台中市警察局第四分局黎明派出所所長林澤聰呼籲，駕駛人前往外地用餐或遊玩時若擔心忘記車輛停放位置，可於停車後拍攝最近門牌、利用手機地圖功能將當下GPS定位設為停車位置，或以手機拍攝遠景照片，記錄停放位置，也能確保離開後車輛有無遭受損傷。

台中市警察局第四分局黎明派出所接獲民眾報案，鄭男報案時表示，甫購入不久的愛車停在路邊卻不見了，擔心若遭歹徒竊取，可能被開去贓車解體工廠將車體零件分解銷贓，心情忐忑不安。

員警獲報後先向鄭男了解車牌號碼、品牌、顏色及停放位置與何時停放等詳細案情資訊，並再三與鄭男確認鑰匙並未遺失後，立即派遣警力至車輛停放處周遭搜尋，並且聯繫拖吊場與調閱監視器查明車輛位於何處。

經員警多方比對監視系統後，發現該車自鄭男所述停放車輛時間後並未有移動紀錄，協助尋車的員警許朝順徒步拿著手電筒沿街仔細比對車牌，結果在報案車輛遺失處的兩個街區外找到停放在路邊車格的轎車。

鄭男接獲員警通知後趕抵現場，發現愛車就在原地沒有動過，才想到是自己迷糊忘記停放位置，向員警表示不好意思

，造成大家困擾，還讓員警勞心勞力幫他在寒冬夜晚的低溫中沿路尋車，感謝辛苦的員警們才能讓自己迅速找到愛車。

(中時 )