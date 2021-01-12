股后矽力-KY(6415)上季、去年營收同寫新高，今年在5G、伺服器等出貨持續放量下，營運持看好，今早盤後股價翻高大漲逾3.5%，最高達2790元，持續朝向股王大立光(3008)步步逼近。

矽力-KY去年12月營收14.32億元，月增加6.71%、年增加23.29%；累計去年第四季營收41.28億元，季增加13.28%、年增加24.26%，單季營收寫下歷史新高；矽力-KY去年全年營收139.36億元，年增加29.3%，全年營收同步寫下歷史新高。矽力-KY去年因疫情關係，遠距教學以及居家辦公等需求，帶動電腦、NB持續強勁，加上去年第三季起消費性電子陸續回溫，帶動電源管理晶片(PMIC)出貨暢旺，營運表現亮眼。

矽力-KY今年營運持續樂觀，包括5G基地台、伺服器與車用領域出貨將持續放量，導入客戶端5G基地台晶片數量挑戰相較去年倍增，先前外資就預估，矽力-KY營收將再成長20~30%。

不僅如此，今年5G智慧機將掀起大規模換機潮，出貨量勢必是去年的翻倍，由於5G手機PMIC用量較4G手機倍增，故也將推升PMIC需求量，矽力-KY將成受惠股。

(時報資訊)