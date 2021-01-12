【現場直播】兩蔣財產遭沒收充公 後代蔣萬安出面討公道

國民黨立委蔣萬安近日打算修法將政府過去不法所取得的人民財產返還，適用範圍涵蓋兩蔣時代，引發討論。與蔣萬安是建中同學的綠委黃世杰肯定蔣萬安，但也表示此舉未來將大大影響國民黨走向，期待國民黨跨出歷史的一步。綠委莊瑞雄說，接下來就看看蔣萬安實際會怎麼做。

黃世杰指出，蔣萬安踏出這一步，若願意真誠面對歷史，這部分給予肯定。但後續還是要看國民黨在整個事情上的作為為何。大家現在都對蔣萬安期待很高，未來可能是藍營的領導人，他所提出來的作法，國民黨是否會支持？國民黨真的認同要往轉型正義的方向來處理嗎？這是必須要再觀察的。

黃世杰表示，過去李登輝時期也曾通過228補償條例、白色恐怖的補償條例，希望現在要真心面對，考量在國家財政和轉型正義中取得平衡，而不是為了選舉或是意識形態的宣示，就開始比賽誰給的錢多，這是很嚴肅的政策問題，後續的補償機制應要合理計算。

黃世杰指出，蔣萬安提案後，外界會關注國民黨如何反思，藍營除了提修法外，也應對外說明，國民黨是否要轉型，真誠面對過去的威權統治，而不是只有表面上的道歉。

黃世杰說，之後可以觀察，包含國民黨的黨史檔案，以及藍營對促轉會、黨產會的討論立場，是否願意跟蔣萬安一樣，提出改變。而這些都可能會影響國民黨的走向，也期待國民黨跨出歷史的一步。

莊瑞雄說，蔣萬安承認也反省了自己的祖先幹下的壞事，應該鼓勵，但後續還要看法案的審查狀況，畢竟在野不比執政，實際執行的困難還是要靠執政黨解決，在野黨不需要負這些責任。

但對於賠償問題，莊瑞雄有不同的看法，莊瑞雄認為，現在政府有很多資源，都是過去不當取得所積賺而來，當時財產受國家力量剝奪的人民，現在政府應該全力來彌補，這件事促轉會該更積極去做。

莊瑞雄表示，蔣萬安此時提案，是有一點政治味，感覺是要把先人的原罪洗清，以便有助於日後選舉，不過既然承認自己祖先的錯誤，接下來就來看看實際上他會怎麼做。

但莊瑞雄也提醒，蔣萬安的提案，某種程度上，會讓黨內同志陷入困境，彷彿過去國民黨都是集體作惡，所以藍營內部是否支持，會不會又退縮，這還要再觀察。

(中時 )