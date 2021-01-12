在美國國務卿蓬佩奧宣布解除對台交往限制後，國務院政軍局助卿庫柏11日在華府與駐美代表蕭美琴會晤，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉也邀請我駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面，外交部表示，這些會晤都具有重要的意義，外交部也會持續以務實以及負責任態度，推動對外關係以及台美關係。

庫柏是在當地時間11日早上11點30分在華府與蕭美琴會晤，這是蕭美琴去年上任以來，兩人第2次公開會面。美國駐荷蘭大使胡克斯特拉今天也在推文發文表示創造了歷史，歡迎我駐荷蘭代表陳欣新前往。

對於美國與我國駐荷蘭代表會晤，外交部歐洲司副司長陳詠韶表示，交流互動細節不太方便對外透露，但外交部一貫立場就是非常樂見美國的駐外大使跟我國的駐外的大使能夠加強相關的交往跟互動。

外交部發言人歐江安則再度感謝美方解除對台交往限制的作法，她說，我們駐美國代表蕭美琴是在美東時間1月11日會晤美國國務院政軍局助卿庫柏，雙方針對加強台美各層面的緊密合作關係交換意見。

基於跟台灣與美方交往的默契，她說，對於台美雙方官員的會談相關的安排跟談話細節一向不對外轉述，但我國政府未來會秉持互信、互惠、互利，這樣的原則持續穩健的推動跟深化台美全球的合作夥伴關係。

在駐荷代表部分，歐江安表示，雙方的互動跟交往一向是滿密切的，外交部也注意到，美國的駐荷蘭大使邀請我的荷蘭代表去他使館會晤這件事情，我們非常樂見，美國大使也以歷史性的一刻來形容，「這些都是非常正面的」。

她說，美國取消對台所有相關的會面限制，每一個會面都是很重要的，不管是在哪個場合。美國駐荷蘭大使也已主動發推文以創造歷史來表達這樣的會面意義，在他的推文後面，我們台灣駐荷蘭代表處也按贊，美國駐荷大使也在他的推文主動附上三張我們駐荷蘭代表到大使館的門口跟他會晤的照片，「我想這是極具重要意義的」。

我們駐荷蘭代表處也在美方推文之後，馬上推文表達感謝，雙方也相互按讚，歐江安表示，這樣子的會晤意義非凡，也持續彰顯台灣跟美國關係友好跟強勁的支持，無論是與庫柏還是荷蘭代表見面，都具有非常重要的意義存在。

她說，外交部會持續的以務實以及負責任的態度，去推動對外關係以及台美的關係，我們目的是讓台美關係的互信合作得到不斷的提升，台美之間共享自由、民主、人權等共同價值，這也是我們很珍惜的，所以在雙方努力之下，我們會更進一步的去加強與全球合作夥伴關係，也會持續在這樣一個友好基礎上繼續深化彼此的關係。

(中時 )