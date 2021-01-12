外資買超積極，推動台股刷歷史新高，整體多頭格局不變，統一投顧董事長黎方國表示，上周外資持續加碼台股，合計買超634億元，為連續四周買超，目前台股均線呈多頭排列，月均線往上墊高，且日KD指標高檔頓化，多頭走勢未歇。另就籌碼面觀察，外資已連續四周買超台股，且買超量逐周放大，顯示外資買盤已歸隊，加上融券張數仍在歷史高點水位，台股有機會持續軋空行情，指數仍有高點可期。

黎方國表示， 2020年外資賣超台股5,349億，且目前融券仍在相對高點水位，整體軋空行情持續，加上2020年第四季上市櫃公司財報利多可期，加上重量級法說會登場以及第一季電子及傳產利多不斷，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點可期。建議持續偏多操作，選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及2021年第一季展望佳的業績題材股。

12日台股指數漲多拉回，貨櫃航運股陽明、長榮、萬海盤中重挫，多方資金趁著12月營收創高後獲利回吐。台積電12日仍持續創高走揚，帶動日月光投控等半導體類股走揚。

(工商 )