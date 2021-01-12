兩蔣財產遭沒收充公 後代蔣萬安出面討公道

國民黨立委蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，主張政府應返還威權統治時期不當沒收的財產，擴及兩蔣時代，此舉也被解讀是為2022台北市長選舉超前布局。對此，蔣萬安強調，提案理由很單純，無關選舉。至於父親蔣孝嚴有何看法，他則表示沒跟父親提過，「他也不知道我在立法院的提案，從過去到現在都是如此」。

蔣萬安今（12）日受訪時表示，提案是延續促轉條例第6條平復司法判決的規定，在撤銷受難者判決有罪後，政府應同時返還沒收的財產，但促轉會成立三年多，陸續撤銷有罪判決，卻遲遲不將財產返還，所以提案是提供明確法源依據，希望政府盡快返還。

第二個理由，蔣萬安提到，很多受難者和他們的家屬年事已高，包括拜會過他的台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕，也已高齡90歲，他們都在跟時間賽跑，財產的返還也有急迫性，因此提出修法希望政府回應受難者及家屬的期待。

記者問到，是否為選舉考量？蔣萬安強調是就事論事，對的事情應該堅持。三年前審查時就支持此條例，延續一貫立場，現在也應積極回應受難者及家屬的期待。

促轉會主委楊翠上個會期拜會黨團時，蔣萬安就表達意見，指出不管動產、不動產都要返還，當時促轉會認為要有專法或明確法源，但遲遲沒有看到版本，所以才提出修法，也希望行政機關盡快有版本能共同討論。

(中時新聞網)