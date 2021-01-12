河北新冠肺炎疫情持續，昨新增40宗確診。河北省紀委發通知，要求各級黨員領導幹部要勇於擔當，對不擔當、不作為、不落實及推諉扯皮、臨陣退縮等行為嚴肅追責問責。

河北省紀委11日發通知，要求全省上下盡快把疫情控制住，並進一步嚴明紀律作風，各級黨員領導幹部要勇擔當、快作為、作表率，力戒形式主義、官僚主義，要開短會、講短話、發短文，聚精會神抓落實，凝心聚力控疫情。通知又指，對不擔當、不作為、不落實及推諉扯皮、臨陣退縮等行為嚴肅追責問責。

此外，昨日河北省新增26宗本地無症狀感染者，均為石家莊市報告。截至11日24時，河北省現有本地確診病例305宗、境外輸入確診病例2宗，累計治癒出院病例367宗（含境外輸入34宗），累計死亡病例6宗，累計報告本地確診病例644宗、境外輸入病例36宗。尚在醫學觀察本地無症狀感染者227宗、境外輸入無症狀感染者5宗。

(中時 )