蔡英文總統12日以黨主席身分到新北與黨公職座談，討論內容除近期中央政策，外界認為2022地方選舉布局也是重點。除立委蘇巧慧被認為是下一屆市長熱門人選，地方派系也建議可推林佳龍與陳時中，也有基層力推新北市黨部主委何博文，卡位戰已悄悄開打。

今日出席者包括立委蘇巧慧、江永昌、張宏陸等人，議員與黨方黨部幹部大部分也都到場，蔡英文參加完上午三峽參拜行程後，約莫12時20分左右抵達板橋農會與黨公職閉門座談。

民進黨新北市黨部主委何博文事前受訪表示，主席過去都有不定期的黨務座談，除中央政策宣達，也傾聽基層意見，沒有特別設定議題，黨員就是大家庭，主席跟大家吃個便當就是這樣。

何博文表示，主席過去曾在這裡選市長，跟新北基層很熟悉，來這邊看看老朋友、聽聽大家意見，下次不管任何選舉，屬於基層黨部負責的他會積極規劃，包括議員席次如何有更多突破。

何博文也說，另中央針對縣市長部分，會由全國性整體規畫，目前時間還早，其實大家都希望能有最圓滿佈局，只要人選出來就全力輔選，不管是中央或地方的人選。

被問到是否有意願角逐市長，何博文指出，他個人就是做好個人工作，黨務工作最重要的功能在於平常要跟社會個連結並扎根基層，未來個選舉動員能量才能達到最快、最有效率，完成勝選目標。

何博文也說，目前新北在3個多月以來，已在新北29區成立22區聯絡處，原本預計農曆前全部成立，但因疫情暫緩下來，但未來29區成立都不會有任何問題。

(中時 )