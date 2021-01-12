大江購物中心、IKEA停業一天進行年前消毒 12:522021/01/12 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢大江公告「今日暫停營業一天」，主要配合年關前衛生消毒作業。圖／李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管中央流行疫情指揮中心還未對外傳北部某間醫院傳出新冠肺炎院內感染做說明，不過包括中壢大江購物中心與IKEA桃園青埔店均於12日公告「今日暫停營業一天」，主要配合年關前衛生消毒作業。 大江購物中心指出，主要是配合年度設備維護及聯合稽查進行年關前衛生消毒作業，而IKEA桃園青埔店則是透過電話留言「今日進行全面消毒，停業一天」，至於是否為疫調足跡之一則有待下午指揮中心說明。 北部醫院傳感染 桃園IKEA、大江購物今緊急停業一天 破千個職缺 新北15日起週週有徵才 (工商 ) #IKEA #關前 #衛生 #消毒作業 #大江購物中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廣生堂燕窩25周年慶大優惠 04:102021/01/12 產業特刊 台中房市火 北屯區買氣居冠 04:102021/01/12 產業．科技 momo購物網推出5h超市 5千件商品雙北5小時外送到家 12:212021/01/12 科技 福容推居家檢疫家人純住房優惠 每人只要750元起 15:132021/01/11 財經 《國際社會》英防疫與時間賽跑 零售商籲警方介入戴口罩執法 12:162021/01/12 財經 新北第二行政中心落腳二重重劃區 04:102021/01/11 產業特刊 備戰春節 交通部推北花客運4人同行1人免費 單程只要150元 11:382021/01/12 生活 臺灣商標製造龍頭 發跡臺南享譽全球 04:102021/01/12 產業特刊 美豬進口掛零被抓包 已有百餘噸入關 豬肉儀表板未即時揭露 04:102021/01/12 焦點要聞 大雪山下雪了！43k遊客中心以上 限掛雪鏈四輪傳動車通行 12:082021/01/12 生活 華航人道包機 關島載回47人 04:102021/01/12 生活新聞 財經熱門新聞 新壽拿下中華開發大樓 稱霸南京東西路 - 財經 - 工商 工商社論》泡沫警訊，從特斯拉、比特幣狂漲談起 - 工商社論 - 工商時報 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 陸拚半導體自主 美官媒潑冷水：虛火正旺 - 財經 日月光 漲價三成照樣爆單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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