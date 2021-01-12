儘管中央流行疫情指揮中心還未對外傳北部某間醫院傳出新冠肺炎院內感染做說明，不過包括中壢大江購物中心與IKEA桃園青埔店均於12日公告「今日暫停營業一天」，主要配合年關前衛生消毒作業。

大江購物中心指出，主要是配合年度設備維護及聯合稽查進行年關前衛生消毒作業，而IKEA桃園青埔店則是透過電話留言「今日進行全面消毒，停業一天」，至於是否為疫調足跡之一則有待下午指揮中心說明。

(工商 )