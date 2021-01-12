繼台北、台中旗艦店之後，凱撒衛浴（1817）高雄旗艦店12日開幕，董事長蕭俊祥表示，凱撒過去在南台灣主攻修繕（After Market）市場，高雄展示中心設立之後，將同時加速攻佔建商的新建房屋、以及公共工程衛浴設備市場，未來也將複製高CP值的營運「小米模式」之後，從台灣、越南跨足到大陸和歐美國家。

高雄房地產市場過去10年的榮景，凱撒衛浴因為衛浴修繕市場而來不及參與，凱撒衛浴董事長蕭俊祥12日在高雄據點開幕記者會指出，這是凱撒全台的第四個展示中心，除了研發玻尿酸美容花灑、微米氣泡花灑等新品之外，將與拜普生醫共同研發科技衛浴，加速搶攻新建案市場，期望營收占比拉高至4成。

蕭俊祥指出，凱撒目前在台灣衛浴設備市場的占有率將近20％，屬於台灣前三大，在越南市場，則是前二大的衛浴品牌，2019年及之前，台灣與越南的營收比重大約占比約52％比48％，不過，在美中貿易戰加上2020年的新冠肺炎疫情衝擊，越南2020年營收掉了30％左右，使得凱撒2020年的全年營收微幅下滑，台灣營收比重也拉高至接近63％。

他說，凱撒的品牌知名度已經很強，設立展示中心主要的目的，是要讓消費者進一步認識產品，並且讓建商可以實地參觀主要產品和創新產品，希望大家可以認知凱撒衛浴的「高CP值」。

蕭俊祥表示，他一直在思考凱撒衛浴營運的「小米模式」，那就是「品質好，價格低」，因此，凱撒要努力定位自己，邁向「衛浴設備市場的小米」，此一營運策略在證明可行之後，將從目前只有台灣與越南的2個主要市場，複製到大陸、美國和歐洲市場。

他說，2021年除了規劃8月8 月成立「凱撒廚衛生活館」，搶攻電商市場，國內的四大展示中心同步運轉之後，最主要的目標是，將提升台灣公共工程市占率、拓展越南櫥櫃市場、開發美國 OEM市場，列為三大主軸，而最重要的則是，搶攻新建市場，期望3年內，房屋新建市場的營收占比，能夠提高到4成。

蕭俊祥指出，凱撒也將跳脫一般衛浴廠商的格局，開發一系列的抗疫產品，以進行市場區隔，因此，2021年將與擁有活性氮氧離子RONS電漿專利技術的拜普生醫合作，研發新品，讓凱撒成為「科技衛浴」企業軸，並在全球佔有一席之地。

(工商 )